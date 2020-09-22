Suriyeli tarım işçisi kadın, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Rüşan Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA´da, 4 çocuk annesi olan, mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Rihab el-Rihabi'nin (25), evinde av tüfeğiyle karnından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi´ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Suriyeli Rihab el-Rihabi´nin yaşadığı evden, iddiaya göre, silah sesi geldi. Çevredeki diğer işçiler, eve girdiğinde el-Rihabi´nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi el-Rihabi´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Suriyeli kadının av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi. Eve gelip, eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Şumen Udey ise sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-22 11:45:41
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