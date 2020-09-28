"E-yüreğitim" uzaktan eğitime dönüştü YouTube kanalına 2 haftada 200 bin erişim sağlandı

Yüreğir Belediyesi’nin korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere yönelik kurduğu ‘eyüreğitim’ YouTube kanalı uzaktan eğitime başladı. Yoğun ilgi gören kanal 2 haftada 200 bin erişim sağladı.

Yüreğir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kültürevlerinde ara vermek zorunda kaldığı eğitime destek kurslarını kurduğu eyüreğitim YouTube kanalı ile uzaktan eğitime dönüştürdü.

Bünyesindeki uzman öğretmenleri ile Fatih Sultan Mehmet Kültürevi’nde oluşturduğu stüdyoda 6. 7. 8. 12. sınıflara ve mezunlara yönelik hazırladığı konu anlatım videolarını YouTube kanalı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunan Yüreğir Belediyesi günlük yüklediği videoları sosyal medya hesaplarından takipçilerine de duyurdu.

2 hafta gibi kısa sürede abone sayısını artıran ve 200 bin erişime ulaşan eyüreğitim YouTube kanalı öğrencilerden ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Öğrencileri eYüreğitim YouTube kanalına abone olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çok sevilen sinema filmi Hababam Sınıfı’nın disiplinli ama aynı zamanda iyi kalpli müdür muavini Mahmut Hoca’sına atıfta bulunarak, “Mahmut Hoca’nın da dediği gibi ‘Okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.’ Biz de pandemi nedeniyle sizler için okulu eyüreğitim YouTube kanalımıza taşıdık. Sevgili gençlerimize göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederim” dedi.

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