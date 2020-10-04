Ceyhanspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-1

Şahin ÖZER / CEYHAN (Adana) (DHA)STAT: Ceyhan Şehir
HAKEMLER: Aykut Sergin (xxx), Mücahit Degermenci (xxx), Batuhan Bıyıklı (xxx)
CEYHANSPOR: Lokman (xxx) Okan (xx) (Dk. 62 Furkan xx), Halil (xxx), Ercan (xxx), Fatih (xx)(Dk. 7 Aziz xx), Murat Çaydemir (xxx), Başaran (xxx), Abdullah (xxx), Ahmet (xxx), Kemal (xx) (Dk. 80 Selim) Muhammet (xxx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali Alper (xx) - Mahmuthan (xx), Baha (xx), Selman (xx), Halil İbrahim (xx), İbrahim Çağrı (xx), Atakan (x), Furkan (xx), Emre (xxx), Fahrettin (xx), Nebi (xxx)
GOLLER: Dk. 47 Ercan, Dk. 64 Muhammet (P) (Ceyhanspor) Dk. 44 Nebi (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Murat Çaydemir, Ercan, Halil, Ahmet, Furkan (Ceyhanspor) Selman, Fahrettin, Ali Alper (Darıca Gençlerbirliği)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Ceyhanspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Adana / Ceyhan Şahin ÖZER
2020-10-04 17:28:26
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.