Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 7 gözaltı

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ADANA, (DHA) ADANA´da, define bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define için kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı jeneratör ve iş aletlerine ise el koyuldu. İşlemlerinin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-10-05 11:34:03



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