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5 yıldızlı öğrenci yurdu Yurt inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Soner Çetin, yüklenici firma yetkililerine çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi

İHA

5 yıldızlı öğrenci yurdu Yurt inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Soner Çetin, yüklenici firma yetkililerine çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi

Çukurova Belediyesi tarafından yapılan 530 kişilik öğrenci yurdu bitme aşamasına geldi. “Öğrenci Evi” konsepti ile yapılan yurdun yarısı kız, yarısı erkek öğrencilere hizmet verecek.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapımı bitme aşamasına gelen 530 kişilik öğrenci yurdu inşaatında denetimlerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Huzurevleri Mahallesinde yapımı süren ve bitme aşamasına gelen yurtta incelemelerde bulunan Çetin, örnek odaları gezdi, müteahhit firma yetkililerinden işlerin hızlandırılmasını ve işlerin bir an önce bitirilmesini istedi.
Başkan Soner Çetin, çağdaş bir anlayışla yatay mimari uygulanarak yapılan yurdun en şiddetli depreme bile dayanıklı olarak yapıldığını belirterek, “Ayrıca çevreci bir yurt yapıyoruz. En kısa zamanda da çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerine başlayacağız. 530 kişilik yurdun yarısı kız, yarısı erkek öğrencilerimize hizmet verecek. Yurtta öğrencilerimizin rahat etmesi için her türlü ayrıntı düşünüldü. Engelli öğrencilerimiz de hiçbir engelle karşılaşmadan yurdumuzdan yararlanabilecek. Yani bu özellikleriyle de engelsiz bir yurt olacak” dedi.
Öğrenci yurdu projesini çok önemsediklerini kaydeden Başkan Çetin, “Bu projemizi kısa zaman içerisinde hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz 400 kişilik bir yurt vaadinde bulunmuştuk. Daha sonra kapasiteyi 530’a çıkardık. Yurtta kalacak öğrenciler burada kendilerini evlerinde gibi hissedecekler” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, tesisin “Atatürk Öğrenci Evi” adıyla hizmet vereceğini de açıkladı.

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