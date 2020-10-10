Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nde 'Kadın şefler mangal başında'

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Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)TÜRKİYE'de ilk kez dijital olarak gerçekleştirilen 4'üncü Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nde Sahrap Soysal'ın sunumuyla Şef Ebru Barbara Demir ile kebap ustası Melek Kıyan, Adana kebabı yaptı.

Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin ikinci günü Türkiye´nin ünlü şefleri Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir'in Adanalı kebap ustası Melek Kıyan eşliğindeki 'Kadın Şefler Mangal Başında' adını verdiği gastro şovu ile devam etti. 'İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana' temalı festival kampsamında Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte Sahrap Soysal'ın sunumuyla kadın şefler, Adana kebabı pişirdi. Harcından pişirmesine kadar tüm inceliklerinin paylaşıldığı kebap şovu, dijital ortamda canlı paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-10-10 14:03:13



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