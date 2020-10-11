Tufanbeyli'ye dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçe merkezine dev Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü “Tek Millet İki Devlet” sloganı ile Azerbaycan halkına tam destek verdiklerini belirttiler.

Kaymakam Ömer Sevgili, Tufanbeyli ilçesi olarak kardeş ülke Azerbaycan'a bayraklı destek verdiklerini belirterek, "Topraklarındaki işgali sonlandırmak isteyen Azerbaycan’daki tüm kardeşlerimizin Torosların zirvesinden yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'de, Azerbaycan halkının sonuna kadar yanında olduklarını belirterek, "Tek millet iki devlet anlayışı ile Ermenistan işgalinden topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimize Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattık. Kardeşlerimizin yanındayız. Allah haklı mücadelelerinde ve vatan savunmasında onları muzaffer kılsın” diye konuştu.

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