Polis hem öğrencileri hem velileri bilgilendirdi

Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına dün geçilirken, Adana polisi de yeni tip korona virüse karşı veli ve öğrencileri bilgilendirdi.

2020/2021 eğitimöğretim dönemi bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle farklı baladı. Okulların açıldığı ilk dönemde sadece ana okulu ve 1. sınıflar haftanın belirli günleri yüz yüze eğitime başladı. Ancak bu hafta başından itibaren yüz yüze eğitimin ikinci aşaması olarak diğer ilkokul öğrencileri de eğitime haftanın iki günü olacak şekilde başladı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de hem veli hem de öğrencileri bilgilendirmek için okullara gitti. Polisler okul girişinde velileri yeni tip korona virüse karşı bilgilendirip broşür dağıtırken, sınıflarda da velileri bilgilendirdi. Sınıflarda öğrencilerin sıralara tek başına oturduğu ve maske taktığı gözlendi. Polisin bilgilendirme çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

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