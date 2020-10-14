Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar Pandemide spor salonuna gidemeyen vatandaşlar uzaktan eğitim sporla zayıfladı Adanalı Milli Antrenör Soner Kul, uzaktan eğitimle 1 ayda en az 10 kilo verdiriyor Uzaktan eğitim sporla 7 ayda 50 kilo veren kişi bambaşka bir görüntüye kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar Pandemide spor salonuna gidemeyen vatandaşlar uzaktan eğitim sporla zayıfladı Adanalı Milli Antrenör Soner Kul, uzaktan eğitimle 1 ayda en az 10 kilo verdiriyor Uzaktan eğitim sporla 7 ayda 50 kilo veren kişi bambaşka bir görüntüye kavuştu

İHA

Uzaktan eğitimle zayıflıyorlar Pandemide spor salonuna gidemeyen vatandaşlar uzaktan eğitim sporla zayıfladı Adanalı Milli Antrenör Soner Kul, uzaktan eğitimle 1 ayda en az 10 kilo verdiriyor Uzaktan eğitim sporla 7 ayda 50 kilo veren kişi bambaşka bir görüntüye kavuştu

Adanalı milli antrenör, zayıflamak isteyen kişilere uzaktan eğitimle 1 ayda en az 10 kilo verdiriyor. Pandemi döneminde de spor salonuna gidemeyen vatandaşlara evlerinde kilo verdiren antrenör, sosyal medyadan da binlerce kişiye özel ders veriyor. Şehir dışında yaşayan ve 7 ayda 50 kilo veren bir kişiyse değişimiyle dikkat çekti.
Vücut Geliştirme ve Fitness Milli Antrenörü Soner Kul (35), zayıflamak isteyen kişilere özel programlar hazırlayarak kilo vermelerine yardımcı olurken 8 sene önce sosyal medyanın gücünü kullanmaya başladı. Özel programlarla 1 ayda 10 kilo verdirme garantisiyle yola çıkan Kul, bir doktor ve bir diyetisyenle de anlaşarak zayıflamak isteyen kişinin kan tahlillerine bakıp, nasıl bir çalışma temposu olduğunu öğrenerek ona göre program hazırlıyor. Yaklaşık 8 yılda birçok kişinin kilo vermesini sağlayan antrenör, pandemi döneminde spor salonuna gidemeyen ve kilo alan birçok vatandaşın da tekrardan formuna kavuşmasını sağladı.

“Kan değeri çok önemli”
Bir kişinin sporda sağlıklı kilo vermesi için ideal kan değerlerinin bilinmesi gerektiğini belirten Soner Kul, “Diyetisyen ve doktorlarla birlikte geliştirdiğim sistem sayesinde insanlara ideal kiloları üzerindeki 10 kiloyu 1 ayda verdirmeyi vaat ediyoruz. Bunu uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Uzaktan eğitimde sosyal medyanın gücünü kullanıyoruz. Bize ulaşan insanlara antrenman programlarıyla, sağlıklı beslenme listeleriyle ideal kilolarına ulaştırmayı sağlıyoruz. Öncelikle bir kişinin uzaktan eğitimle bizim programımıza başlayabilmesi için kan değerlerini almamız lazım. Sağlıkla ilgili bir problemi var mı bilmemiz lazım. Kan değerleri bizim için çok önemli çünkü kilo verme programlarında eğer kan değerleriyle ilgili bilginiz yoksa ve vitamin düşüklüğü, hormonlarda bir sıkıntı yada insülin direncinde düzensizlik varsa istediğiniz kadar spor yaptırın o kişinin kilo vermediğini görürsünüz. O nedenle diyetisyen ve doktorumuz kan değerlerini kontrol ettikten sonra ona yönelik bir beslenme programı hazırlıyorlar. Bizde kişinin durumuna göre antrenman programı hazırlayıp ona Whatsapp veya sosyal medya üzerinden ulaştırıyoruz. Yaklaşık 1 ayda 10 kilo vermiş oluyorlar” diye konuştu.

“Kilo vermezse ücretini geri iade ediyoruz”
Pandemi döneminde uzaktan eğitim spor programına talebin çok olduğunu söyleyen Kul, “Pandemi nedeniyle spor salonuna gidemeyen insanlar için tamamen ev ve ofis programları hazırlayıp onların evlerinde veya iş yerlerinde egzersiz yapmalarını sağlıyoruz. Spor salonuna gitmek isteyen varsa da ona göre program hazırlıyoruz. Adana’da olanları zaten isteğe göre kendi spor salonumuzda çalıştırıyoruz. Eğer bir kişi kiloyu veremezse de ödemiş oldukları ücretleri iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“20 bin kişinin yüzde 70’i de kilo vermiştir”
Yurt dışından da çok talep geldiğini kaydeden Milli Antrenör Kul, “Şu anda Amerika’da 150’ye yakın üyemiz var. Almanya’da, İsveç’te, Afrika’da üyelerimiz var hep. Oralarda yaşayan Türk vatandaşları ve onların çevresindeki arkadaşlarına yardımcı oluyoruz. Ben uzaktan eğitimi 8 yıldır yapıyorum ve 8 yılda ortalama 20 bin kişiyle çalışmışız. Bu 20 bin kişinin yüzde 70’i de kilo vermiştir” şeklinde konuştu.

“Hem sporumu hem de diyetimi yaptım”
Kuaför salonlarının kapalı olduğu dönemde evden çıkmayan kuaför Mustafa Sav ise uzaktan eğitim programı sayesinde 24 günde 8 kilo verdiğini belirterek, “Pandemi döneminde evden çıkamadığım için 85 kiloya ulaştım. Sosyal medya üzerinden Soner Bey'le tanıştım ve uzaktan eğitim programına başladık. İlk 15 günde 67 kilo verdim. 15 gün sonra yüz yüze tanıştık ve buraya gelip yağ oranıma, tartıda kiloma bakıldı. Şu an 24’üncü günüm ve ben 8 kilo verdim. Program 35 gün sürüyor ve büyük ihtimal program bitene kadar 10’un üzerinde kilo vereceğimi düşünüyorum. Hem sporumu hem de diyetimi yaptım. Şu anda gayet kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.
Öte yandan Ankara’da yaşayan ve uzaktan eğitim programıyla 7 ayda 127 kilodan 77 kiloya düşüp 50 kilo veren Emrecan Bükme’nin değişimi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da şafak vakti narkotik operasyonu
Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu
Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Hırsızluk yapan şahıs sokak ortsıdunda ölü bulundu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 25 kilometre kaçabildi
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 25 kilometre kaçabildi
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca ...
Adanaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: "En önemli maç ilk maç"
YEREL HABERLER Adanaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını ...
Sosyal medyada kediye işkence görüntülerine 947 lira para cezası
YEREL HABERLER Sosyal medyada kediye işkence görüntülerine 947 lira ...
Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak"
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı
YEREL HABERLER U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı
Köpek havlaması tartışmasında Ukraynalı Daria'yı korurken bıçaklandı
YEREL HABERLER Köpek havlaması tartışmasında Ukraynalı Daria'yı ...
Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
YEREL HABERLER Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
Karslıoğlu: "Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdır"
YEREL HABERLER Karslıoğlu: "Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel ...
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Futbol Turnuvası başladı
Şehir içi yolcu taşımacılarına çağrı
YEREL HABERLER Şehir içi yolcu taşımacılarına çağrı
Evden çalışmada "müşteri ilişkileri" yönetimi Eğitmen Hüseyin Mandacı: "Yeni müşteriden önce mevcut müşteri korunmalı"
YEREL HABERLER Evden çalışmada "müşteri ilişkileri" yönetimi Eğitmen ...
Adana’da 6 kişiye 5 bin 400 TL maske cezası
YEREL HABERLER Adana’da 6 kişiye 5 bin 400 TL maske cezası
Adana'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'nın 2 ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 ...
Yakıcı: "Azerbaycan’ın yanındayız" AZERKAD üyesi iş kadınları Ermenistan’ın saldırısını kınadı
YEREL HABERLER Yakıcı: "Azerbaycan’ın yanındayız" AZERKAD üyesi iş ...
Darp edilen Ukraynalı genç kızı kurtarmak isterken bıçaklandı Adana’da bir kafede köpek havlaması yüzünden çıkan tartışmada İngilizce öğretmeni, genç kıza yumrukla saldırıp, onu kurtarmak isteyen genci de bıçaklayıp kaçtı Darp edilen Ukraynalı Daria: “Beni kurtaran kişiyi bıçaklayandan şikayetçiyim” Bıçaklanan Halil İbrahim Yalçın: “İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi”
YEREL HABERLER Darp edilen Ukraynalı genç kızı kurtarmak isterken ...
Rüzgar türbini şantiyesinden çalınan malzemeler tornacıda çıktı
YEREL HABERLER Rüzgar türbini şantiyesinden çalınan malzemeler ...
Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı
Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
Boynuz ile demirin buluşması marka oldu Adana’nın Feke ilçesinin Tapan yöresinde ve Kozan ilçesinde sayılı ustaların el emeği ile boynuz ve demirden üretilen Tapan Bıçağı coğrafi işaret aldı Tapan Bıçağının yeniden ekonomiye kazandırılarak yeni ustaların yetişmesi için kurslar açılacak
YEREL HABERLER Boynuz ile demirin buluşması marka oldu Adana’nın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X