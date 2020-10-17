Adana’da kaçak içki ve tütün ele geçirildi

Adana’da bir otobüste ve ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri 525 bin lira olan gümrüklenmiş kaçak içki ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanı’nda durdurulan bir yolcu otobüsünde ve Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde ki bir adreste yapılan aramalarda gümrüklenmiş piyasa değeri 525 bin lira olan bin 585 litre kaçak içki, 200 paket pipo tütünü, 423 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.

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