Aladağ'da nişan ve düğünlere korona yasağı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Büyüksofulu Mahallesi'nde korona virüs vakalarının artışı nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu'nca düğün yasağı getirildi.

Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında, Büyüksofulu Mahallesi'nde 14 gün boyunca nişan, düğün, halı saha etkinliklerinin yasaklanmasına, cenazelere 1. derece yakınları dışında katılım sağlanmamasına ve berberlerin faaliyetlerinin durdurulmasına, çarşı merkezinde işletme önlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Aladağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın mümkün olmadığı sürece evden çıkmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla riayet etmeleri aksi takdirde daha sıkı tedbirler almak zorunda kalınacağı önemle duyurulur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.