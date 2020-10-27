Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği adına önemli kazanımdır. İstikrar açısından devamlılığı memnuniyet vericidir” dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanlığına seçilen Bünyamin Avcı ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Ülkemiz ve Adana’mız için tüm sosyal ve ekonomik hareketlerde her daim STK olarak var olduk, olmaya da devam ediyoruz. AKAMDER üyeleriyle birlikte HDP hariç diğer tüm partilerde yönetici ve idareci kadrosunda üyelerimiz yer almaktadır. Bu AKAMDER bileşeni olarak demokratik bir yapı içinde olduğumuzun teyididir. Ülkemizin Cumhur İttifakının gelecek adına önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. İstikrar açısından devamlılığı memnuniyet vericidir. Bu anlamda MHP Yönetimine tekrar seçilen Bünyamin Avcı ve ekibine başarılar diliyoruz” dedi.

Geçen günlerde yapılan olağan kongre ile tekrar MHP İl Başkanlığına seçilen Bünyamin Avcı ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “AKAMDER'in son yıllardaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken önemli bir STK olduğunu görüyoruz. Bu anlamda MHP olarak iş birliğimiz ve sektörle ilgili istişarelerimiz devam edecektir. Yeni seçilen yönetim kurulumuzda da AKAMDER üyesi olan arkadaşlarımız vardır. Gerek MHP olarak gerekse Cumhur İttifakı olarak ülkemiz ve Adanamız için tüm çalışmalarında destek konusunda yanlarında olduğumuzun bilinmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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