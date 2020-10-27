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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İHA

Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

– Adana’nın Kozan ilçesindeki çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Kozan’nın Kuytucak Mahallesi Danacı mevkiinde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındı. İhbar edilmesi üzerine yangın bölgesine Kozan başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bölgesinde bulunan jandarma ekipleri vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması için grup yolunu araç ve insan geçişine kapattı. Yangına 40 arazöz, 300 işçi, 4 greyder, 3 dozer ile müdahale edildi. Yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı kaydedilirken köylü vatandaşların canla başla yangına müdahale etmesi ekiplerin işlerini kolaylaştırdı. Jandarma çıkan yangın ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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