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7 ayda 50 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti

DHA

7 ayda 50 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ANKARA'da yaşayan Emrecan Bükme (22), düzenli beslenme ve spor ile 7 ayda 50 kilo vererek 127 kilodan 77 kiloya düştü. Bükme, "Hayatımda çok şey değişti. Artık vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum ve modellik olarak görüştüğüm yerler var" dedi.
Ankara'da fazla kiloları nedeniyle huzursuzluk yaşayan Emrecan Bükme, sosyal medyada dolaşırken '1 ayda 10 kilo verdirme' garantisi sloganıyla yola çıkan vücut geliştirme ve bireysel antrenör Soner Kul ile tanıştı. Yaptırdığı kan tahlilini Kul´a ulaştıran Bükme, kendisi için hazırlanan beslenme ve spor programına başladı. 7 aylık programın sonunda 50 kilo veren Bükme, 127 kilodan 77'ye düştü. Eski kıyafetlerini giydiğinde bol gelen Bükme, fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere örnek oldu.
'HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'
Kiloluyken evden dışarı çıkmak ve çok sevdiği müzikle ilgilenmek istemediğini dile getiren Emrecan Bükme, "Arkadaşlarımla gezerken çok terliyor, nefes alamıyordum. Sürekli bir rahatsızlık hissediyordum ve kendime güvenimi kaybetmiştim. Sonra bir gün evdeyken Soner hocayla tanıştım. Kan testime bakarak bana sağlıklı bir beslenme ve spor programı hazırladı. Program boyunca da bana destek oldu. Öncesinde 127 kiloydum, şimdi 77 kiloya kadar düştüm. Hayatımda çok şey değişti. Artık vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum ve modellik olarak görüştüğüm yerler var" diye konuştu.
'İLK AYINDA 25 KİLO VERDİ'
Emrecan Bükme'nin kendisine hazırlanan programa istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve 7 ay gibi bir sürede 50 kilo vererek kendisini gururlandırdığını belirten Soner Kul ise, "Tanıştığımızda bayağı kiloluydu ve kan şekeriyle ilgili sıkıntısı vardı. Diyetisyenimiz ve doktorumuzla birlikte inceleyip, kendisine bir program hazırladık. 127 kilodan 77 kiloya kadar düştü. Emre bu kadar kilo verdi ama vücudunda herhangi bir deformasyon da olmadı. Kendisi şu anda modellik yapıyor, müzikle ilgileniyor. Başlarda dışarı çıkmak istemeyen Emre, şimdi çok mutlu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-30 08:08:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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