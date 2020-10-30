Kış öncesi son kanyon sefası



Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), sezonun son sulu kanyon yürüyüşü etkinliğini Mersin´in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocakdere'de düzenledi.

Bolkar dağları milli park sahası içerisinde gerçekleşen 12 kilometrelik patika, orman ve dere içi yürüyüşüne Mersinli doğaseverler de katıldı. Orman dokusu, görsellik ve buz gibi akan Piynarlıbük Deresi'nde yürüyen doğa tutkunları sezonun son sulu parkurunda derede oluşan doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Dere geçişlerini ip emniyeti yardımıyla yapan doğaseverler hem adrenalin yaşadı hem de kanyon görüntüsüne hayran kaldı. 4 saatlik bir yürüyüşün ardından mola yerinde yorgunluk gideren kulüp üyeleri, doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşadı.

Sezonun son sulu parkur etkinliğini tamamladıklarını belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, "Bundan sonraki gezilerimiz kültür, tarih ve doğa yürüyüşleri şeklinde olacak. Aslında günlük hayatta yaşadığımız birçok stresten kurtulmanın yegane yolu doğayla baş başa kalabilmektir. Biz bunu yapıyoruz ve tüm doğaseverleri dağlarımızda, ormanlarımızda dolaşarak oksijen tazelemeye davet ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Malik GÖDELİNER

2020-10-30 08:11:11



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