Ceylan Ertem Adanalı hayranlarıyla buluştu

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Müzisyen Ceylan Ertem, Adana’da hayranlarıyla buluştu.

9 Ekim’de çıkardığı "Dünya Heveslisi" maxi single’ı "Datlım Gıymatlım" ve "Yalnızlık Ölüm Boyu" şarkıları ile dinleyicilere biraz umut biraz, neşe getiren Ceylan Ertem, sosyal mesafeli konseriyle Adanalı sevenleri ile bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinde Covid19 önlemleri kapsamında düzenlenen konserde, Ceylan Ertem kendine has yorumu ile dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

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