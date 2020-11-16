Tekerlekli sandalyedeki engelliye çarpıp, ölümüne neden olan kamyon sürücüsü teslim oldu

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da dün akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen Hüseyin Karlılar´a (49) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü Yunus Bilgi, polis merkezine teslim oldu.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu´nda meydana geldi. Yol kenarında akülü tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen yürüme engelli Hasan Karlılar´a 38 VT 724 plakalı kamyon çarpıp, kaçtı. Sesi duyup yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Kazanın ardından Konya´ya ilerleyen kamyon sürücüsü Yunus Bilgi, Karlılar´ın hayatını kaybettiğini haberlerden öğrenince, polis merkezini arayarak, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Bilgi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Bilgi´nin, ifadesinde, "Seyir halinde olduğum yol karanlıktı. Bir şeye çarptığımı fark edince aracımı sağa çekip, etrafı kontrol ettim. Ancak hiçbir şey göremedim. Köpeğe çarptığımı düşünerek, yola devam ettim" dediği öğrenildi.
Bilgi´nin, işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Rüşan Anıl ATAR
2020-11-16 15:21:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.