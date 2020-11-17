Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 8 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 2 adet SD mikro hafıza kartı, 1 adet tablet ve 7 adet CD ele geçirildi.

Şüpheli 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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