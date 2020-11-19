Pompalı tüfekle girdiği marketten 1500 lira gasp etti



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da bir market zincirinin şubesine elinde pompalı tüfek ile girip, kasiyeri tehdit eden yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, kasadaki 1500 lirayı gasp edip, kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, pompalı tüfekle markete girip, kasaya yöneldi. Kadın kasiyeri elindeki silahla tehdit eden şüpheli, 1500 lirayı gasp edip, marketten çıktı. Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-11-19 21:42:56



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