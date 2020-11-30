Feke'de yaşlılara sahip çıkılıyor

Adana’nın Feke İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından Şubat ayında uygulamaya konulan “Devletimiz Çınarlarının Yanında” projesi kapsamında yaşlılara sahip çıkılıyor.

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından Feke ilçesinde uygulamaya başlanan “Devletimiz Çınarlarının Yanında” projesi ile yaşlılara vefa borcu bir nebze de olsa yerine getirilmeye çalışılıyor. Sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan, gerek hastalık gerekse imkansızlık sebebiyle sosyal ve ekonomik açıdan yoksulluk içinde yaşamını sürdüren huzurevi ve bakım merkezlerine gitmek istemeyen 60 yaş üzeri yaşlıların kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konularda yaşam ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla sağlık bakım hizmetleri vermeye devam ediliyor.

Yaşlı vatandaşlar kendilerinin sağlık ve bakım hizmetlerini yapan bütün görevlilere, Kaymakamlığa ve tüm yetkililere teşekkür ettiler.

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