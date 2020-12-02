Covid-19 testi pozitif çıkanlara kahvaltı ve sıcak yemek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid19) hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek ulaştırıyor.

eDevlet ve eNabız üzerinden Covid19 pozitif olunduğunu gösterir belgenin Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi halinde Derman ekipleri kahvaltı ve sıcak yemek ulaştıracak.

Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, karantina süresi bitene kadar devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Whatsapp destek hattı:05354540101

Detaylı bilgi ve destek için: 153

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.