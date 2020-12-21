'Uzi' tepki verdi, otobüsteki valizin astarına gizlenen uyuşturucu bulundu



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Uzi´ ile yaptığı aramada, valiz astarının iç kısmına gizlenen 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan valiz sahibi D.Z. (34) isimli kadın, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpek `Uzi´ ile arama yaptı. 'Uzi´nin bagajdaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, astarının içine gizlenen 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Valizin sahibi D.Z. isimli kadın, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda, çantanın kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını öne süren D.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-21 09:41:31



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