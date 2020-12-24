Adana'da evde çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı (1)

Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU, (ADANA), (DHA)ADANA´nın İmamoğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı. Yakındaki akaryakıt istasyonu önlem amacıyla boşaltılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Merkez İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Yangın çıkan eve 50 metre mesafedeki akaryakıt istasyonu ise önlem amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Uğur SELÇİK
2020-12-24 12:34:57
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