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Yılın ilk karı çocukları sevindirdi Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı

İHA

Yılın ilk karı çocukları sevindirdi Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi.
Tufanbeyli ilçesinde dün öğleden sonra yılın ilk karı düştü. Kar yağışı sabaha kadar devam ederken bu durum en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışıyla birlikte akşam olmasına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kar topu oynayıp kayarak karın keyfini çıkardı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santime kadar çıkarken mahallelerde 1 metreyi buldu.
Kar yağışı dururken vatandaşların kar küreme telaşı başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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