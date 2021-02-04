Çadırda yaşayan çocuklar üşümeyecek İyilik Ören Grubu, Karataş’ta çadırda yaşayan 1562 çocuğa atkı, bere, süveter ve ceket dağıttı

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde çadırlarda yaşayan çocuklara giysi yardımı yapıldı.

İyilik Ören Grubu yöneticisi olan Ferda Yertut, Mersin’in Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç’ın yönlendirmesiyle Adana’nın Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz’ı ziyaret ettiklerini ve ona çadır kentlerde yaşayan çocuklara kendilerinin ördükleri atkı, bere, süveter ve ceketleri dağıtmak istediklerini bildirdiklerini söyledi. Kaymakam Fatih Ayaz’ın desteğiyle Karataş’ın Tuzla Mahallesine çadırlarda yaşayan 1562 çocuğa atkı, bere, süveter ve ceket dağıttıklarını belirtti.

Kendi çocuğu Hayricana’nın verilen bir ödülü bir çocuğa vermesiyle başlayan iyilik örme hareketini 23 yıldır sürdürdüğünü, tek başına çıktığı bu yolda şuan Türkiye’nin her tarafından 700 gönüllüye ulaştıklarını ifade eden Ferda Yertut, “Grubumuza gerek yün, iplik desteği veren sponsorlara ve örme işinde destek olan gönüllülere çok teşekkür ediyoruz. Sayımız giderek artmaktadır. Sosyal sorumluluk projemizde üşüyen çocuk kalmayana dek bu güzellikleri dostlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Tuzla etkinliğimize büyük destek veren Karataş Kaymakamı Sayın Fatih Ayaz Beye de şükranlarımız sunuyoruz” diye konuştu.

Sadece Adana’da değil Türkiye’nin bir çok yerinde bu yardımları yaptıklarını ifade eden Yertut, ”Tek başına çıktığımız bu yolda sesimizi duyan ve yardıma koşan, bu işi çok seven dostlarımızla iyilik örmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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