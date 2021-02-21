Tufanbeyli'de öğrenciler kızak üretiyor

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kaymakamlığının destekleri ile meslek lisesi öğrencileri kızak üretiyor.

Tufanbeyli Kaymakam Abdullah Sarı’nın koordine ve teşvikleriyle, milli eğitim müdürlüğünce uygulamaya geçen Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri kızak üretmeye başladı. Kışın metrelerce karla kaplanan ilçede büyük küçük demeden kızaklarla kar keyfi yaşayacak.

Kaymakam Sarı kızak üreten öğrencilerin çalışmalarını yerinde incelerken, “Amacımız, okullarımızı topluma daha faydalı eğitim kurumlarına dönüştürmektir. Kızaklar ise öğrencilerimize ücretsiz dağıtılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.