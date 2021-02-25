Sobadan zehirlenen anne baba öldü, çocukları kurtuldu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam yatak odasındaki kömür sobasını yakıp yatan Muyesse Karslı (32) Mustafa Karslı (37) çifti sabah kalkmadı. Eve gelen komşuları tarafından yataklarında cansız halde bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin diğer odada yatan 2 çocuğunun karbonmonoksit gazından etkilenmediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.