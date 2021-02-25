Parkın fidanlarını vatandaşlar dikti

Çukurova Belediyesinin Yüzüncüyıl Mahallesi’ne yaptığı parkın fidanlarını çevrede oturanlar vatandaşlar dikti.

Başkan Soner Çetin 2019 seçimleri öncesi seçim çalışmaları için çevredeki vatandaşlarla toplantı yaptı ve onların beklentilerini dinledi. Vatandaşlar Başkan Soner Çetin’den park yapılmasını istediler. Başkan Çetin de seçim sonrası park yapımına başlanacağı sözünü verdi. Vatandaşlar da “Siz park yaparsanız fidanları da biz dikeceğiz” dediler.

Park Bahçeler Müdürlüğü park çalışmalarında geçtiğimiz günlerde son aşamaya geldi. Oturma grupları ve çocuklar için oyun aletleri yerleştirilen parkta yeşillendirme çalışmalarına geçildi. Parka fidanları vatandaşlar seçim öncesi söyledikleri gibi kendileri dikmek istediklerini söylediler. Fidan dikim çalışmalarına vatandaşlarla birlikte Başkan Soner Çetin de katıldı. Vatandaşlar Başkan Soner Çetin’in verdiği sözleri tutan bir siyasetçi olduğunu belirterek, parka kavuşmuş olmanın mutluluğunu dile getirdiler ve teşekkür ettiler.

Vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklarla parkta oynayan Başkan Soner Çetin, “Seçim öncesi hemşehrilerime buraya park yapacağım sözünü vermiştim. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çukurova’mıza ve Adana’mıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yeni açılan parkla birlikte park sayısının 26’ya yükseldiğini belirterek, planda yeşil alan olarak görülen her yere park yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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