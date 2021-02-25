Ceyhan'da çöp konteynerlerine özel temizlik

Ceyhan Belediyesi, çevre halk sağlığı ve temiz ilçe bilinciyle başlattığı çalışmalar kapsamında ilçe geneline yerleştirilen konteynerleri özel ilaçlarla yıkayarak temizledi.

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdikleri özel konteyner yıkama aracı ile ilçede koku yapan çöp konteynerlerini özel solüsyon ilaçlarla yıkayarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Rutin olarak yapılan dezenfekte işlemi, kötü koku ve bakterilerin önüne geçmek için daha da arttırıldı.

Her zaman vatandaşların sağlığını düşündüklerini ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem," İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız özel ilaçlarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumunu önlüyoruz. Bu uygulama ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanacaktır. Her zaman ilçemizin önceliğini düşünerek sosyal belediyecilik anlamında fark yaratarak Ceyhan'ı düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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