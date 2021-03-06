Adana´da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şükrü S. ve Hasan A., saklandıkları adreslere yapılan operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, `yaralama´ suçundan kesinleşmiş 18 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Şükrü S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şükrü S.´nin Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Şükrü S.'yi yakalayan ekipler, `hırsızlık´ suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Hakan A.´nın da Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde olduğunu tespit edip, yakaladı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şükrü S. ve Hasan A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-06 09:40:38
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