Tüm Türkiye’de Geleneksel Türk Okçuluğu kulüpleri kadın sporcu bulamamaktan yakınırken, Adana’da faaliyet gösteren kulüp ise erkek sporcu bulamıyor. Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman, “Pek çok kulüp erkek sporcu ağırlıklı çalışırken biz erkek sporcu bulamıyoruz. Kulüpte 60 kişiyiz ve bunların sadece 15’i erkek. Erkekler de okçuluğa karşı kadınlar kadar cesur olsun” dedi.

Kaybolmaya yüz tutan geleneksel okçuluk sporu, Adana’da 2015 yılından bu yana ilgi görüyor. Önceki dönem Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel’in de okçulukla ilgilenmesi ve okçulara idman için yer tahsisiyle birlikte vatandaşların da ilgisi arttı. 2019 yılında 'Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte şu an kentte 8 kulüpte 200 lisanslı, 300 de lisanssız sporcu okçulukla ilgileniyor.

Ancak tüm Türkiye’deki kulüplerde herkes kadın sporcu ararken, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü, erkek sporcu bulmakta zorlanıyor. Kulübün 60 sporcusunun sadece 15’i erkek ve bunlarında 12’si 17 yaş altı kategoride yarışıyor. Hal böyle olunca da kulüp, müsabakalarda yetişkin erkek kategorisinde erkek sporcu bulamıyor.

Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Geleneksel Türk Okçuluğuna 2015 yılından bu yana Adana’da talebin arttığını söyleyen Uzman, “2015 yılında 1 kulüp varken şu anda Adana’da 9 kulüp var” diye konuştu.



“Erkek sporcu bulamıyoruz”

Kulüplerine kayıtlı 60 sporcu olduğunu, bunların sadece 15’inin erkek olduğunu belirten Erhan Uzman, “Maalesef pek çok kulüp erkek sporcu ağırlıklı çalışırken biz erkek sporcu bulamıyoruz. Hep kadın sporcular geliyor. 100 sporcu geldiyse bugüne kadar bunların 80 tanesi kadın, 20 tanesi erkektir. Öyle bir ilginç süreç var. O da herhalde Adana’nın kozmopolit yapısıyla alakalı bir şey. Kadınlarımız daha cesur. Şu anda kulüpte 60 kişiyiz. Bunların 15’i erkek” ifadelerini kullandı.



“Yetişkin erkek takımı kurarken zorlanıyoruz”

Müsabakalarda yetişkin erkek kategorisinde sporcu bulmakta zorlandıklarını da anlatan Uzman, “15 erkek sporcunun 12’si lise ve alt kategorilerde yarışıyor. Sadece 3 yetişkin erkek var. Müsabakalara giderken ve yetişkin erkek takımı kurarken zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Erkeklerde kadınlar kadar cesur olsun”

Erkeklere de okçuluk spora yönlenmeleri için çağrıda bulunan Uzman, “Erkekler de okçuluğa karşı kadınlar kadar cesur olsun. Çünkü okçuluk bizim ata sporumuz. Kadın ve erkeğin eşit olarak yapabildiği sayısı spor branşlarından biri” dedi.



Deniz Gürzü: “Elime aldığım yayı bir daha bırakamadım”

6 ay önce oğlunu okçuluğa kayıt ettirmek için kulübe geldiğinde kendisinin de okçuluğa başladığını söyleyen 35 yaşındaki Deniz Gürzü, “6 ay önce oğlumu buraya yazdırırken hocamız denemek için elime yay verdi. Atışımdan sonra bir daha bırakamadım. 6 aydır düzenli olarak antrenman yapıyorum. Çok mutluyum böyle bir sporla tanıştığım için” diye konuştu.



“Okçuluk, çocukların dikkatini düzeltiyor”

Oğluyla birlikte kaliteli zaman geçirdiklerini dile getiren Gürzü, “Buradan annelere de tavsiyelerde bulunuyorum, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek için burayı tavsiye ederim. Okçuluk, çocukların dikkatini düzeltiyor. Oğlum LGS sınavına hazırlanıyordu. Okçuluk sayesinde de güzel puanlar aldı” cümlelerine yer verdi.



“Kadınlar her alanda başarılı”

Kadınların her alanda başarılı olduğuna dikkat çeken Deniz Gürzü, “Burada erkekten çok kadın olduğunu görünce biz de şaşırdık. Sanıyorum kadınlar her alanda başarılı olabileceğini düşündüğü için buraya da yoğunluk oluyor. Başarılı da oluyoruz. Bundan dolayı kadınlar daha çok talep gösteriyor. Çocuğumla birlikte başladım ve şu anda bütün yarışmalara katılıyorum. Azimli bir şekilde devam ediyoruz” dedi.



Mehmet Emin Buğrul: “Okun hissi ayrı”

Mehmet Emin Buğrul ise 2 erkek arkadaşıyla birlikte kulüpte spor yaptığını aktararak, “İlk geldiğimizde çok fazla kadın olduğunu gördük. Buraya 2 erkek arkadaşımla birlikte geldim. Çok fazla kadın var. Okçuluğu yaparken ayrı bir zevk alıyoruz. Okun hissi ayrı. Basketbol oynarken böyle bir haz almıyorum. Herkes bu sporu yapabilir” şeklinde konuştu.

