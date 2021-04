Seyhan Belediye Meclisinde ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı Mecliste oy sayısına göre belirlenen komisyonlara 3’ü CHP’li, 2’si de Cumhur İttifakından olmak üzere 5’er meclis üyesi oy birliğiyle seçildi

Seyhan Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları devam ederken, 24 komisyon için 5’er üye oy birliğiyle seçildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından açılan Seyhan Belediye Meclisi toplantısında gündemin 4. maddesinde belediye meclisinde 24 adet ihtisas komisyonları belirlendi. Belirlenen komisyonların her birine 5 üye seçildi. Mecliste oy sayısına göre belirlenen komisyonlara 3’ü CHP’li, 2’si de Cumhur İttifakından olmak üzere 5’er meclis üyesi oy birliğiyle seçildi.

Madde ile ilgili söz alan meclis üyesi Güngör Geçer, İhtisas Komisyonlarının İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Kadın ve Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Komisyonları şeklinde 24 adet olarak kabulünü teklif etti. Teklif meclisin oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

İhtisas Komisyonlarının açık oyla yapılan seçimi sonucunda şu isimler komisyon üyesi oldu:

İmar Komisyonu: Mustafa Tunç, Bayram Bilgin, Miğdat Kocaman, Mustafa Tunç, Ahmet Yarar.

Çevre ve Tarım Komisyonu: Okay Sangün, Yusuf Bünyamin Ateş, Süleyman Sözütek, Niyazi Yüksel, Hüseyin Doğan.

Kanunlar Komisyonu: Fadime Geçioğlu, Funda Buyruk, Hasan Batur Eroğlu, Şehmus Uçar, Yasemin Şule Özülkü Jaicks.

Plan Bütçe Komisyonu: Hacice Yılmaz, Fadime Geçioğlu, Duygu Atikaslan Ayçe, Serkan Çelik, Mustafa Aydın.

Eğitim Komisyonu: Meryem Filiz Bahadırlı, Hüseyin Orhan, Tolga Tiğrek, Hüseyin Doğan, Erdal Hatipoğlu.

Sağlık Komisyonu: Leyla Karakaş, Yasemen Çelik, Mustafa Fidan Vursavuş, Mustafa Aydın, Ali Coşkun.

Kültür ve Sanat Komisyonu: Kemal Çelik, Mustafa Fidan Vursavuş, Ali Anlı, Yalçın Limoncu, Sevda Erdede.

Ulaşım Komisyonu: Kemal Çelik, Gülcan Bingöl, Miğdat Kocaman, Hacı Alpboğa, Mustafa Aydın

Tarife Komisyonu: Hacice Yılmaz, Sultan Zeynep Erciyes, Ulaş Toros, Savaş Kurnaz, Hasan Dönmez.

Emlak Komisyonu: Güngör Geçer, Mustafa Tunç, Mehmet Sertaç Durak, Yasemin Şule Özülkü Jaicks, Şehmus Uçar.

Halkla İlişkiler Komisyonu: Uğur Büyükkantarcı, Güngör Geçer, Nilüfer Korkmaz, Ahmet Yarar, Mustafa Aydın.

Gençlik ve Spor Komisyonu: Mehmet Önder Kaypak, Hasan Durinğa, Türkan Pehlivan, Ali Coşkun, Niyazi Yüksel.

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Mustafa Fidan Vursavuş, Güngör Geçer, Miğdat Kocaman, Şehmus Uçar, Hüseyin Doğan.

Deprem ve Afet Komisyonu: Mehmet Sertaç Durak, Mehmet Önder Kaypak, Hüseyin Orhan, Savaş Kurnaz, Hasan Dönmez.

Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Uğur Büyükkantarcı, Tolga Tiğrek, Mustafa Tunç, Ali Coşkun, Hasan Dönmez.

Hesap İnceleme Komisyonu: Hacice Yılmaz, Gülcan Bingöl, Ulaş Toros, Mustafa Aydın, Niyazi Yüksel.

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Leyla Karakaş, Ali Anlı, Hasan Batur Eroğlu, Sevda Erdede, Serkan Çelik.

İnsan Hakları Komisyonu: Fadime Geçioğlu, Duygu Atikaslan Ayçe, Kemal Çelik, Yalçın Limoncu, Niyazi Yüksel.

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Sultan Zeynep Erciyes, Funda Buyruk, Türkan Pehlivan, Hacı Alpboğa, Sevda Erdede.

Engelli Hakları Komisyonu: Hasan Durinğa, Nilüfer Korkmaz, Yusuf Bünyamin Ateş, Savaş Kurnaz, Sevda Erdede.

Turizm Komisyonu: Süleyman Sözütek, Gülcan Bingöl, Bayram Bilgin, Serkan Çelik, Erdal Hatipoğlu.

AB Dış İlişkiler Komisyonu: Meryem Filiz Bahadırlı, Yasemin Çelik, , Ali Anlı, Erdal Hatipoğlu, Mustafa Tunç.

Araştırma Geliştirme Komisyonu: Hüseyin Orhan, Duygu Atikaslan Ayçe, Tolga Tiğrek, Hacı Alpboğa, Mustafa Tunç.

Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Komisyonu: Okay Sangün, Ulaş Toros, Uğur Büyükkantarcı, Ahmet Yarar, Yasemin Şule Özülkü Jaicks.

