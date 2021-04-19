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'Garanti kupon' şebekesi, mağdurlar için 'kekliği yakaladık' diyormuş

DHA

'Garanti kupon' şebekesi, mağdurlar için 'kekliği yakaladık' diyormuş


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 10 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden 2 bin 425 kişiyi 'garanti kupon' vaadiyle toplam 7 milyon 300 bin TL dolandıran ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, kendi aralarındaki görüşmelerde ağlarına düşürdükleri kişiler için 'kekliği yakaladık' ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca şebekenin, suçtan elde ettikleri gelirlerle Antalya'da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları internet siteleri üzerinden 'garanti kupon' vaadiyle oyunlara para yatırılmasını sağlayan ve kazananlara ödeme yapmayan şebekeyi tespit etti. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından, savcılığın haklarında yakalama kararı çıkarttığı 122 kişiye yönelik, 9 Nisan sabahı operasyon düzenlendi. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ´da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 99 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 59'u adli kontrol şartı, 11'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 23 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
7 MİLYON 300 BİN TL'LİK VURGUN
Operasyonun ardından şebekenin, futbol müsabakalarını var gibi gösterip yasa dışı bahis oynattığı, mağdurlara 'garanti kupon' vaadiyle oyunlar önerdiği ve bu kişileri telefonla arayıp, 'Kazandınız. İkramiyenizi almak için para göndermeniz gerekiyor' diyerek, yaklaşık 2 bin 425 kişiyi 7 milyon 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şebeke üyelerinin banka hesaplarında bu zamana kadar 64 milyon TL para transferinin olduğu tespit edildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden birinin Eskişehir´de uzman çavuş olduğu, paraların banka hesabından geçtiği öne sürüldü.
4 UZMANA SİTE YAPTIRMIŞLAR
Şebekenin, sahte bahis sitesi yapması için alanında uzman olduğu öğrenilen Baran E., Deniz K., Ferdi Tayfur U. ve Tayfun Can A. ile çalıştığı, bu kişilere site başına 2 bin TL para ödediği öğrenildi. Bu kişilerin, geçici süreliğine 1630 yasa dışı bahis sitesi oluşturduğu ve bu siteleri dolandırıcılık işleminin ardından kapatıp, yeniden yaptığı belirlendi. Ayrıca sahte bahis sitesi yapan şüphelilerin, lise mezunu olduğu bildirildi.
DOKTOR VE ASKERİ DE DOLANDIRMIŞLAR
Şebekenin, ağına düşürdüğü kişileri, havale, EFT, SWIFT ödemesi, vergi ve komisyon masrafı adı altında para göndermelerini sağlayıp dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu yöntemle bir doktoru 28 bin TL, bir askeri personeli 36 bin TL, işsiz bir kişinin de birikimi olan 18 bin TL'sini dolandırdığı ve mağdurun intiharın eşiğine geldiği öğrenildi. Ayrıca bir market çalışanının olmayan spor müsabakasına 200 TL bahis oynamasını sağladıktan sonra 59 bin TL ödül kazandığı yalanıyla, masraf adı altında 16 bin TL'sinin dolandırıldığı da saptandı.
MAĞDURLAR İÇİN 'KEKLİĞİ YAKALADIK' İFADESİ
Şebekenin, ağlarına düşürdükleri kişiler için 'Kekliği yakaladık' ifadesini kullandığı ve suçtan elde edilen gelirlerin bir kısmıyla da Antalya'da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-19 11:04:10

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