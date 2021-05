Tam kapanma Adana’da vakaları düşürdü Vaka sayılarının düşmesi Adana'da vatandaşları sevindirdi

Tam kapanmanın ardından kurallara uyulan Adana’da korona virüs vakaları düştü.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı haftalık vaka sayısı haritası geçtiğimiz günlerde güncellendi. Adana 2430 Nisan haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller arasında İzmir ve Sakarya’nın ardından üçüncü oldu.

İzmir’de her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 192.54’den 106.70’e kadar düştü. 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma döneminde ise kentte kurallara uyuluyor. Araç trafiğinin yoğun olmadığı kentte dışarıya çıkan vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Kasaba gitmek için dışarı çıktığını söyleyen Gül Gedikbaşı, “Vakaların düşmesi iyi oldu. Herkes maske ve diğer kurallara uyarsa çok daha iyi olur. Bir an önce yasakların kalkmasını istiyoruz. Bizim gibi öğrenciler için çok iyi olur” diye konuştu.

Markete giden Hülya Bal isimli vatandaş ise yasakların kalkmasını istediğini belirterek, “Adana’da vakaların düşmesi çok sevindirici. İnşallah bayram sonuna kadar vakalar daha da düşer ve bu tam kapanma sona erer. Virüsten inşallah bir an önce kurtuluruz. Herkes sosyal mesafeye uyup maskesini takarsa kurtuluruz. Bu tam kapanma Türkiye için çok iyi oldu. İnşallah bayramdan sonra komple kalkar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.