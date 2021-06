Adana'da, kadın kuaförlerinde 'gelin' yoğunluğu

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran´da kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğünlerini iptal eden ya da erteleyen çiftler, hazırlıklara başladı. Nikah ve düğün yapacak gelin adayları ve yakınları, kuaför salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran´da kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğün salonları yeniden kapılarını açtı. Evliliklerini erteleyen çiftler de yeniden hazırlıklara başladı. Düğün sezonu, kadın kuaförlerin işlerine de yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri hariç, kadın kuaförlerinde gelin adayları ve yakınları nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Adana'da kadın kuaför salonu işleten Aykut Hizar, günde ortalama 10 gelini düğüne hazırladıklarını ve kentteki diğer salonlarda da aynı yoğunluğun yaşandığını söyledi. Aynı salonda saçlarını ve makyajlarını yaptırarak düğünlerine hazırlanan gelinlerin yan yana koltuklardaki telaşlı halleri ise fotoğraf karelerine yansıdı.

'15'İNE KADAR 150'Yİ AŞKIN GELİNİ HAZIRLARIZ'

İş yoğunluğu telaşını çok özlediklerini ve yorgunluk hissetmediklerini belirten Hizar, söz konusu yoğunluğun gelinlerden oluştuğunu belirtti. Pandemi öncesi günde 3-4 gelin hazırlarken şu an sayının 14'e kadar çıkabildiğini vurgulayan Hizar, "Düğününü erteleyenlerle birlikte randevular sıkıştı. Normal saç kesimi için gelenleri alamaz olduk. Bu yıl böyle devam eder. Bu hızla devam edersek 15 Haziran'a kadar 150'yi aşkın gelini hazırlamış oluruz. Yoğun da olsa onların heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'RANDEVUMU AYLAR ÖNCE ALDIM'

Düğün öncesi kuaföre gelen gelin adayı Nazlı Altındal (28), "Aynı gün evlenen arkadaşlarım oldu. Yoğunluklar olmaya devam edecek. Ben öngörüp kuaför randevumu aylar önce aldım. Onun için sıkıntı yaşamadım" dedi.

Bir diğer gelin Hilal Ilgın (25) ise kuafördeki yoğunluğu görünce şaşırdığını, kısıtlama sürecinde düğününü 3 kez ertelediğini ve bu gibi ertelemelerin şu anki yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

`HERKES DÜĞÜNÜ ERTELEYİNCE BÖYLE OLDU´

Kısıtlama sürecinde nişan törenini üç kez ertelemek zorunda kaldığını kaydeden Buse Dilan Gergin (25) ise sonunda töreni yapma fırsatı bulduklarını ve hazırlık için kuaföre geldiğini kaydetti. Salondaki gelinleri görünce kendi düğün gününde de yoğunluk yaşayacağını anladığını vurgulayan Gergin, "Herkes düğünü erteleyince böyle oldu. Bazı arkadaşlarım kınayı, nikahı, düğünü aynı hafta yaptılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-06-09 11:51:00



