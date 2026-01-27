Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık K.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. K.M. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalmayı sürdürdüğü ve kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

        K.M'nin örgüt evine çağırdığı öğrencileri, üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü anlatına iddianemede, sanığın "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı ifade edildi.

        İki cep telefonu hattına da ByLock yükleyen ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket eden sanığın, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği kaydedildi.

        İddianamede, sanığın örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı bilgilerine yer verilerek, K.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu K.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!

        Benzer Haberler

        Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istem...
        Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istem...
        Kapalı mağazaya kurşun yağdırdılar: Esnaf kadın korku içinde
        Kapalı mağazaya kurşun yağdırdılar: Esnaf kadın korku içinde
        Engelli adamın eşi ölünce gizli bölmeye kaldırdığı 1 kilo altını çalındı id...
        Engelli adamın eşi ölünce gizli bölmeye kaldırdığı 1 kilo altını çalındı id...
        Hemşire kadının 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt Boşanma aşam...
        Hemşire kadının 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt Boşanma aşam...
        Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
        Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
        Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis
        Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis