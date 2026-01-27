Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık K.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. K.M. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalmayı sürdürdüğü ve kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.



K.M'nin örgüt evine çağırdığı öğrencileri, üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü anlatına iddianemede, sanığın "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı ifade edildi.



İki cep telefonu hattına da ByLock yükleyen ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket eden sanığın, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği kaydedildi.



İddianamede, sanığın örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı bilgilerine yer verilerek, K.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu K.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



