Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da temizlik işçisi parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde belediye personeli, parkta temizlik yaparken bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da temizlik işçisi parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde belediye personeli, parkta temizlik yaparken bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Büyükşehir Belediyesinde görevli 47 yaşındaki İsmail Almaz, Beyazevler Mahallesi'deki Çamlık Park'ta temizlik yaptığı sırada yerde cep telefonu buldu.

        Telefonun şarjı bittiği için sahibini öğrenemeyen temizlik işçisi, parktaki birçok noktaya cihazı bulduğunu belirten afişler astı.

        Cep telefonunu aramak için parka dönen 34 yaşındaki Engin İdrisoğlu, yazıyı görüp Almaz ile iletişime geçti.

        İdrisoğlu, iş yerinde bir araya geldiği Almaz'dan telefonunu aldı.

        İsmail Almaz, gazetecilere, parka astığı afişler sayesinde telefonu sahibine ulaştırdığını söyledi.

        Almaz'a teşekkür eden İdrisoğlu da "Sağ olsun telefonumu bulan ağabeyimiz ilan asıp iletişim numarası bırakmış. Telefonumu sağ salim teslim aldım. Dürüst insana denk gelmek az rastlanır. Çok sağ olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istem...
        Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istem...
        Kapalı mağazaya kurşun yağdırdılar: Esnaf kadın korku içinde
        Kapalı mağazaya kurşun yağdırdılar: Esnaf kadın korku içinde
        Engelli adamın eşi ölünce gizli bölmeye kaldırdığı 1 kilo altını çalındı id...
        Engelli adamın eşi ölünce gizli bölmeye kaldırdığı 1 kilo altını çalındı id...
        Hemşire kadının 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt Boşanma aşam...
        Hemşire kadının 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt Boşanma aşam...
        Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
        Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu