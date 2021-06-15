Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli komşu yakalandı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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ANTALYA EMNİYETİNE GÖNDERİLDİ

Antalya´da, taşın üzerine 'Yaşım 12, Adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan A.K.'nin, ifadesinde, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesiyle dün akşam Adana'da gözaltına alınan H.E. (55), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Antalya'ya gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez

2021-06-15 14:40:07



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