Tarihi Tepebağ Evleri'nde Startup Kafe açıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, Startup Kafe'nin teknoloji alanında girişimcilere, ihtiyaç duyduğu imkanları ücretsiz bir şekilde sunacağını söyledi.

Vali Elban, Adana Valiliği tarafından tarihi Tepebağ Evleri’nde açılan Startup Kafe'yi ziyaret etti. Teknoloji yatırımcılarını, şirketlerini ve girişimcileri buluşturmak üzere açılan Startup Kafe, girişimcilere başlangıç aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, network, yatırım, mentörlük gibi tüm desteklerin bir arada sunulduğu bir sistem oluşturulacak.

Startup Kafe; paydaşlarına şirket kurma, iş planı geliştirme, iş birliği ve ortaklıklar kurma konularında bilgi paylaşımında bulunacak; girişimcilerin fikir ve projelerinin hayata geçirilebilmesi için danışmanlık imkanları sağlayacak.

Ziyarette Adana’nın binlerce yıllık geçmişiyle kadim bir kent olduğunu, özellikle Tepebağ’ın Adana için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Elban, "Adana’nın hafızası, kimliği bu alanda. Dolayısıyla Adana’nın gerçek kimliğini göstermek ve hafızasını genç nesillerimize aktarabilmek hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Adana'nın tarihini ortaya çıkaracak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirten Vali Elban, "Kültürel varlıklarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesinin ve günümüze kadar ulaşan tarihi yapılarımızın yaşatılması için gayretlerimiz devam ediyor. Bu gayretler neticesinde Valiliğimiz tarafından, Tepebağ Evleri'nde Startup Kafe'mizi açtık" diye konuştu.

Vali Elban, "Teknoloji alanında girişimcilere, ihtiyaç duyduğu imkanları ücretsiz bir şekilde sunacak olan kafemizin Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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