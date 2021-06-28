Adana-Ceyhan depreminin 23. yıl dönümü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1998 yılında meydana gelen depremin 23. yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Ceyhan Belediyesinin, AdanaCeyhan depreminde hayatını kaybedenlerin anısına ve deprem önlemlerine dikkat çekmek için İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi ile ortak düzenlediği etkinlik Deprem Anıtı önünde yapıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, 27 Haziran 1998 tarihinde meydana gelen depremde, 145 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 517 kişinin yaralandığığını, 48 bini az hasarlı, 19 bini orta ve 9 bini ağır hasarlı olmak üzere yıkılanlar da dahil, 76 bin konut ve iş yerinin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'da, "Yumurtalık, Adana, Karataş fay hattı bu bölgemizden geçiyor. Depremler doğa olaylarıdır. Gerekli teknik önlemlerin ve yasaların mutlaka çıkarılması gerektiğini her zaman dile getiriyoruz. Tekrardan Ceyhanımıza geçmiş olsun diliyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

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