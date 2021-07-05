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Köpek kulübesinin altındaki kaçak akaryakıt dedektörle bulundu Adana polisi köpek kulübesinin altında 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt el geçirdi Kaçak akaryakıt tankı iş makineleriyle toprağın altından çıkartıldı

İHA

Köpek kulübesinin altındaki kaçak akaryakıt dedektörle bulundu Adana polisi köpek kulübesinin altında 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt el geçirdi Kaçak akaryakıt tankı iş makineleriyle toprağın altından çıkartıldı

Adana polisi, dedektörle yaptığı aramada köpek kulübesinin altındaki tankta 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis bir miktar kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ancak polis adreste başka kaçak akaryakıt olabileceğini de düşünerek dedektörle arama başlattı. Dedektör bahçede köpek kulübelerine doğru sinyal verdi. Polis köpek kulübelerine geldiğinde dedektör ikazı arttı. Bu nedenle polis köpek kulübelerini kaldırdığında kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu. İş makineleriyle kazı başlatılırken, yapılan kazıda polis tankerde 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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