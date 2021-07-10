Adana Demirspor, defansa Jonas Svensson'u transfer etti

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ADANA, (DHA) Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u renklerine bağladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren Norveç Milli Takımı oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurarak 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.DHA-Spor Türkiye-Adana DHA

2021-07-10 19:52:58



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