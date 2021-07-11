Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nde resim sergisi açıldı

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından Yumurtalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen, 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şubesi üyeleri festival kapsamındaki resim sergisine çeşitli eserleriyle katıldı.

GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, "Adana'mızın buram buram tarih kokan cennet ilçelerinden biri olan Yumurtalık 2.Kültür Sanat ve Turizm Festivaline, Adana GESAM Üyelerimizle katılmış olduğumuz sanat standımıza bekliyoruz" dedi.

Ressam Fatma Akyüz Güher ise pandemi nedeniyle geçen yıllarda yapılamayan Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin ikincisine kendisinin de 4 eserle katıldığını belirterek,"YUMÇEV'e, Kaymakamlığa, Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Festivalde ayrıca, kadın kooperatifleri sergisi açıldı. Yörük çadırında hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler satışa sunuldu.

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