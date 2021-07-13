İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; güvenlik kamerasına yakalandı (2)

ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI: ÇOK NEŞELİYDİM O YÜZDEN YAPTIM
Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti. Eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Merkez Çukurove ilçesinde oturduğu tespit edilen Merve D. şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çok neşeliydim o yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Merve D.'nin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2021-07-13 00:23:35
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.