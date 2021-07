Pa Dibba: “Savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz” Adana Demirspor’da sezon öncesi hazırlıklar Bolu’da sürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un forveti Pa Dibba, “Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız” dedi.

Mavilacivertli ekip, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor'un forvet oyuncularından Pa Dibba, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Dibba, “Geldiğimden bu yana çok mutluyum. Çin’deki futbol ile Türkiye’deki futbol çok farklıymış. Burayı gerçekten çok sevdim. Korona virüs gelene kadar işler çok güzel gidiyordu. Geçen seneki final maçı için de şunu söyleyebilirim; 11 bitti, tabi ki çok üzüldük, penaltılarda kaybettik ama penaltılarda her şey olabilir. Buraya geldiğim, insanları tanıdığım için çok mutluyum” diye konuştu.



"Katılanların katkıları çok olacak"

Takıma yeni katılan transferleri de değerlendiren Pa Dibba, “Belhanda ve Balotelli büyük isimler. Belhanda Süper Lig’de oynamış bir oyuncu ve buradaki oyunculara faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı şey Balotelli için de geçerli. Çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Britt Assombalonga’yı da unutmamak gerek. Onun da bize katkıları olacağına inanıyorum” dedi.



"Savaşacağız "

Dibba, Süper Lig'de bazı hedefleri olduğunu belirterek, “Kendime has bazı hedeflerim var, kendime sakladığım. Takım olarak şunu söyleyebilirim; şu an kimse, yeni gelenler de eskiden kalanlar da dahil 'Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, rahatlayalım' gibi bir şey demiyor. Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız” ifadelerini kullandı.

