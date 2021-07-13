Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

Adana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-07-13 16:16:28



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