Adana Demirspor’un 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kombine bilet fiyatları belli oldu.
Mavi lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20212022 sezonu kombine fiyatlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı tribün (alt)
103104 4.950 TL
102105 2.400 TL
101106 1.450 TL
Batı tribün (üst)
205206 1.750 TL
204207 1.550 TL
208 1.450 TL
209210 1.250 TL
Maraton tribünü (alt)
117119 4.450 TL
116120 2.450 TL
115121 1.950 TL
114122 1.450 TL
Maraton tribünü (üst)
222223224 1.550 TL
220221225226 1.250 TL
219227 950 TL
Kuzey kale arkası (alt) 1.250 TL
Kuzey kale arkası (üst) 900 TL
Güney kale arkası (alt) 1.250 TL
Güney kale arkası (üst) 900 TL
Kuzey balkon 7.000 TL
Güney balkon 7.000 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.