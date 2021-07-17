Adana Demirspor’un 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kombine bilet fiyatları belli oldu.

Mavi lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 20212022 sezonu kombine fiyatlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde:



Batı tribün (alt)

103104 4.950 TL

102105 2.400 TL

101106 1.450 TL



Batı tribün (üst)

205206 1.750 TL

204207 1.550 TL

208 1.450 TL

209210 1.250 TL



Maraton tribünü (alt)

117119 4.450 TL

116120 2.450 TL

115121 1.950 TL

114122 1.450 TL



Maraton tribünü (üst)

222223224 1.550 TL

220221225226 1.250 TL

219227 950 TL



Kuzey kale arkası (alt) 1.250 TL

Kuzey kale arkası (üst) 900 TL

Güney kale arkası (alt) 1.250 TL

Güney kale arkası (üst) 900 TL

Kuzey balkon 7.000 TL

Güney balkon 7.000 TL

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