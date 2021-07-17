Otomobille kanala uçup, sudan kendileri çıktılar 

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Yusuf KANTARLIYasar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, virajda kontrolden çıkıp, ağaca çarparak, sulama kanalına devrilen otomobildeki Mahmut Talan ile Mehmet Ercan, sudan kendileri çıktı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Mahmut Talan'ın kullandığı 06 DB 123 plakalı otomobil, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkarak, ağaca çarptıktan sonra Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına yuvarlandı. Sürücü Mahmut Talan ve yanındaki Mehmet Ercan, önce araçtan sonra sudan kendileri çıktı. Sağlık durumu iyi olan 2 kişi, ihbarla bölgeye gelen ekipler tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-07-17 16:16:22



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