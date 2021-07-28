Adana Feke'de orman yangını (2)

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CAMİDEN DESTEK ANONSU

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında çıkan yangını söndürmek için Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden 40 işçi, 6 arazöz, 1 su tankı, 4 helikopter ile mücadele veriyor. Mahalledeki camiden yapılan anonsta da halktan elektrikli testere, balta ve tırmık ile destek vermeleri istendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-07-28 13:07:20



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