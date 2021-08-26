Çocuk parkının yakınında bıçaklı kavga: 1 ölü



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da seyyar bisiklet tamircisi Nuri Erke (60), çocuk parkı yakınlarında tartıştığı bir kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden yolcu minibüsüne binerek kaçan saldırgan, güzergahta önlem alan polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Masal Park Çocuk Parkı´nın yanındaki 245 sokakta meydana geldi. Seyyar bisiklet tamirciliği yapan Nuri Erke ile kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Cebinden bıçak çıkaran şüpheli, Nuri Erke'yi vücudunun 3 yerinden yaraladı. Saldırgan daha sonra yakınlardaki caddeye koşup yolcu minibüsüne binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Erke, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Nuri Erke, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erke'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

PARKTAKİLER POLİSLERİ İZLEDİ

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki vatandaşlar ve parktaki çocuklar da çalışmaları izledi. Erke´nin olay yerine gelen bir yakını ağlayarak ağıt yaktı.

ŞÜPHELİ MİNİBÜSTE YAKALANDI

Şüphelinin bindiği minibüs güzergahında önlem alan ekipler, ismi açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2021-08-26 19:56:52



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